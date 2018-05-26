حذر باحثون متخصصون بأمن المعلومات من أن عددا من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” تضم برمجيات خبيثة، تعرض مستخدميها للإعلانات المزعجة، وتخترق بياناتهم.

ووجد خبراء من “أفاست ثريت لابس”، البرمجيات الخبيثة في أجهزة لم تحصل على تصديق من “غوغل” مثل “أرشوس” و”ماي فون” و”زي تي إي”، ويواجه المستخدمون في هذه الحالة إعلانات مزعجة ومشكلات انتهاك خصوصية خطيرة.

ولأن البرامج التي تؤدي إلى هذه المشكلة مثبتة بشكل مسبق فإن إزالتها صعبة جدا، كما لا يمكن تفادي البرمجيات الخبيثة بعدم زيارة بعض المواقع وتجنب تطبيقات مشبوهة.

وتكثر البرمجيات الخبيثة في الهواتف الذكية منخفضة التكلفة على وجه الخصوص، بخلاف الأجهزة المعروفة مثل سامسونغ وآيفون، بحسب ما نقلت “إنغادجت”.

وتشمل المشكلة مستخدمين من تسعين بلدا، وينصح الخبراء المستخدمين باللجوء إلى خدمة “غوغل بلاي بروتيكت” التي بمقدورها فحص الجهاز ورصد ما فيه من فيروسات، وعندئذ يتوجب استخدام برنامج مضاد للفيروسات لدرء الخطر.

المصدر: سكاي نيوز