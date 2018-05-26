إلتقى مساء أمس الجمعة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل، واستمر اللقاء لعدة ساعات إستعرض الطرفان خلال الإجتماع الأوضاع العامة في المنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية بشكل خاص موأكدين على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بكافة الوسائل.

كما جرى نقاش معمق في الملفات الداخلية حيث أبدى الطرفان تقيمهما الإيجابي لنتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت على الإلتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها والمشروع السياسي الذي يحمله حزب الله وحركة امل وحلفاؤهما.

كما نظرالطرفان بإرتياح كبير لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة أملين أستكمال هذه الخطوات بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح.

وجرى في اللقاء مقاربة شاملة للملفات الإقتصادية والمالية والإدارية حيث تم التأكيد على العمل الجاد لمحاربة الفساد وتم الإتفاق على الأليات المناسبة لمتابعة هذه الملفات.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله