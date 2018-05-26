بوتين يعرب عن أمله في أن يتوقف التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2018 - 08:13
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السيد نصرالله يلتقي الرئيس بري ويبحث معه الاوضاع العامة بالمنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية
السيد نصرالله والرئيس بري أكدا على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بكافة الوسائل
السيد نصرالله والرئيس بري يُقيّمان إيجاباً نتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة
السيد نصرالله والرئيس بري:المشاركة الشعبية الواسعة أكدت على الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة
السيد نصرالله والرئيس بري نظرا بارتياح كبير لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة
السيد نصرالله والرئيس بري يأملان بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح
لقاء السيد نصرالله والرئيس بري أكد على العمل الجاد لمحاربة الفساد
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: عيد المقاومة والتحرير محطة مهمة انسانيا ووطنيا وجهاديا على كل المستويات
السيد نصرالله: المقاومون والشهداء والجرحى والاسرى والجيش اللبناني وعموم الاهالي هم أصحاب الفضل بهذا الانجاز والنصر
السيد نصرالله: يجب ان نذكر أيضا المساعدة من سوريا وايران ونتحدث عن خذلان العالم
السيد نصرالله: امكانيات المقاومة كانت متواضعة جدا ومع ذلك حصل الإنتصار، والنصر اعطاه الله للناس لانهم لائقون بالنصر
السيد نصرالله: العدو انسحب ذليلا مدحورا دون قيد أو شرط لأن هناك مستوى خسائر لم يعد يتحمله
السيد نصرالله: تجربة الإنتصار أظهرت أن العدو فقد الثقة بنفسه وبجيشه فانسحب متخليا عن عملائه
السيد نصرالله: الدولة اللبنانية مسؤولة أمام المواطنين الذين طالتهم العقوبات الامريكية الجديدة
السيد نصرالله: العقوبات الأمريكية الجديدة بحقنا لا أثر ماديا لها ولا ماليا والمؤذي في العقوبات هو المس بالناس
السيد نصرالله: يتم الضغط على ايران لوقف مساعداتها للمقاومة كما على كل الجهات الداعمة لحركات المقاومة
السيد نصرالله: عندما تمنع المشروع القائم على السطو على نفطك ومائك لا بد أن يرى فيك العدو تهديدا لوجوده
السيد نصرالله: معركة أمريكا وحلفائها خاسرة في وجه كل مقاومة شعبية قائمة على العزم والصمود
السيد نصرالله: لا علاقة سياسية لحزب الله مع البوليساريو وليس هناك أي تواصل بين الجانبين وكل ما قيل غير صحيح
السيد نصرالله: كل هذا الحصار السياسي والاقتصادي والنفسي لن يقدم ولن يؤخر في مشروع المقاومة
السيد نصرالله: نتوجه في هذا العيد الى سوريا قيادة وشعبا ونبارك لهم تحرير دمشق وريفها بالكامل
السيد نصرالله: نستعجل تأليف الحكومة من أجل مصلحة البلد وليس من أجل أي اعتبارات أخرى
السيد نصرالله: كل ما يحكى عن شروط لحزب الله لتأليف الحكومة لا وجود له ونتطلع الى حكومة فاعلة وقوية
السيد نصرالله: ندعو الى حكومة تتمثل فيها كل القوى الفاعلة في البلد على أن تأتي ببرامجها معها
السيد نصرالله: سيكون لنا وجود فاعل في الحكومة وحزب الله مصمم على تحمل المسؤولية في معركة مكافحة الفساد
السيد نصرالله: حزب الله ينظر بأهمية كبيرة الى ملف مكافحة الفساد وقد عين النائب حسن فضل الله لمتابعة هذا الملف
السيد نصرالله: معركتنا في مكافحة الفساد جديّة وكبرى وهي تكمّل في مكان ما انتصار العام 2000
وزارة الاوقاف الفلسطينية: أكثر من 200 الف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الاقصى
مراسل المنار: عشرات القتلى السعوديين وتدمير 13 آلية للعدوان خلال صد الجيش واللجان زحفا لهم على أطراف مديريتي حرض وميدي
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
بوتين يعرب عن أمله في أن يتوقف التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية
منذ 20 mins
26 May، 2018
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