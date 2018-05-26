واصلت الشرطة الكندية الجمعة البحث عن رجلين يشتبه بانهما فجرا قنبلة ليل الخميس في مطعم هندي في ضاحية تورونتو الغربية ما أدى الى جرح 15 شخصا ثلاثة منهم في حال خطرة، في هجوم استبعدت السلطات ان يكون عملا ارهابيا.

وقالت قائدة الشرطة المحلية جينيفر ايفانز في مؤتمر صحافي ليس هناك في هذه المرحلة “مؤشرات الى عمل ارهابي”، موضحة أن التحقيق لا يزال في بدايته، وقد أكد ذلك وزير الأمن العام في الحكومة الاتحادية رالف غودال قائلا “ليس هناك اي علاقة (للانفجار) بالأمن الوطني في هذه المرحلة”، مستنكرا “الحادث العنيف والمروع”.

المصدر: الوكالة الفرنسية