الموجز السوري: 25_5_2018

درعا وريفها:

ـ ألقت الطائرات المروحية في الجيش السوري منشورات ورقية على مدينة انخل بريف درعا الشمالي، دعت المسلّحين إلى إلقاء السلاح وتسوية أوضاعهم.

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش عند أطراف بلدات “حيط، الشيخ سعد وجلين” في ريف درعا الغربي، وسط قصف متبادل بين الطرفين.

الحسكة وريفها:

ـ طرد أهالي قرية سميحان غربي بريف الحسكة الشمالي الشرقي “قسد” من القرية، على خلفية حملات “التجنيد الإجباري” التي تمارسها ضد أبناء القرية.

الرقة وريفها:

ـ قتل مسلحان اثنان من “قسد” إثر إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين على طريق “جلبية _عين عيسى” بريف الرقة الشمالي.

ـ أصيب شخص إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلَّحين مجهولين في حي المشلَّب بمدينة الرقة.

حلب وريفها:

ـ سقطت عدّة قذائف صاروخية على حي شارع النيل بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلّحة.

ـ استهدف طيران الجيش التركي مواقع خلايا “الوحدات الكردية” المتبقية في منطقة كفرروم شمال غرب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” المسؤول السابق لـ “حزب آزادي” الكردي، المدعو “عدنان محمد عبود”، من منزله في قرية “كورتك شيخاني” التابعة لمدينة عين العرب، في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد قدومه من تركيا.

إدلب وريفها:

ـ قُتل 4 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” جراء تفجير انتحاري لحزامه الناسف بهم، في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

كما قتل مسلَّح مجهول الهوية واصيب آخر إثر اشتباكهما مع مجموعة من مسلَّحي “هيئة تحرير الشام” قُرب المدينة.

ـ قُتل 3 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم، على طريق “إدلب _حفسرجة”، كما قُتل أحد مسلَّحي “الهيئة” وأصيب آخر إثر إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين، على الطريق الواصل بين قرية أبو طلحة ومدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ قُتل 3 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

ـ اصيب مسلحان اثنان من “هيئة تحرير الشام” إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم زرعها مجهولون، قرب بلدة دركوش بريف إدلب الغربي.

ـ قُتل شخص واصيب آخرون، جراء مشاجرة بين عائلتين في بلدة كفر بطيخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

حماه وريفها:

ـ سقطت عدةّ قذائف صاروخية على بلدة الصفصافية في ريف حماه الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ قُتل 6 مسلَّحين من “فيلق الشام” إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلَّحين مجهولين عند أطراف قرية الزكاة جنوب غرب بلدة كفر زيتا في ريف حماه الشمالي الغربي.

حمص وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة أثناء عملية تمشيط بلدة الغنطو بريف حمص الشمالي على معمل لتصنيع قذائف الهاون ومواد تستخدم بصناعة القذائف وبنادق آلية وقنابل يدوية.

اللاذقية وريفها:

ـ وصل رتل عسكري للجيش التركي، الى تلة الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، لإنشاء نقطة مراقبة جديدة في المنطقة.

المصدر: الاعلام الحربي