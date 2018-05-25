لا زالتِ الانتصاراتُ في ديارِكُم عامرة، ما دامَ نبضكُم مقاومة..

وما دامض قائدُ الانتصاراتِ سيدٌ لا يعرفٌ التنازُل للعدو ِاو الانكسار، فاعيادُ المقاومةِ والتحريرِ الى ازدياد..

وما دام اهلُ المقاومةِ ثابتون، فسيليقُ بهمُ النصرُ بعد نصر..

على ثمانيةَ عشرَ عاماً من النصرِ المبين، أطلَّ السيدُ الامينُ بجولةٍ من العناوين:

العقوباتُ الاميركيةُ الخليجيةُ المفروضةُ على حزب الله وبعضِ المواطنينَ والكيانات جزءٌ من المعركةِ والمواجهةِ القائمةِ، أكدَّ السيد حسن نصر الله،وطالما اننا عازمونَ وصامدونَ فهذا لا قيمة له،واميركا ومعها ادواتُها والعدو الاسرائيلي مخطئونَ بفهمِ المقاومةِ وناسِها، فهُم لسيوا مرتزقةً بل عقائديون ووطنيون واصحاب قضية..

في قضية الحكومة أكد السيد نصر الله أن حزب الله يستعجلُ تشكيل الحكومة لاجلِ المصلحة الوطنية، لا خوفاً من العقوبات الاميركية والخليجية، مؤكداً التمسك بمطلبِ انشاءِ وزارة للتخطيط،وليس لحزب الله مَطَالِبَ بحقائبَ سيادِيَّة او شروطٍ تعجيزية بل التطلعُ الى حكومةٍ جِدِّيَةٍ تضمُ اوسع تمثيل..

اما موضوعُ مكافحةِ الفسادِ ووقفِ الهدرِ فقد أعلن الامين العام تشكيلَ حزب الله لملفٍ سيرأَسُه النائب حسن فضل الله وسيكونُ على متابعةٍ مباشرةٍ معه، مع التأكيد على ان مكافحة الفساد معركةٌ وطنيةٌ..

وعودٌ على بدء، الى عيد المقاومةِ والتحرير وتهاني رئيس الجمهورية وتحيَّتِهِ الى من صبرَ وصمدَ ودافعَ وقاومَ والى من روت دماؤهُ الارضَ حتى زالَ الاحتلال..

وتَهْنِئَةِ من رئيس مجلس النواب الى اللبنانيين بيومٍ نُمَجِّد فيه مَن زرع جَسَدَه في الارضِ ليُزْهِرَ في تراب الوطن ..

المصدر: قناة المنار