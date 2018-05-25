إستقبل الرئيس الدكتور سليم الحص، في دارته في عائشة بكار، سفير الجمهورية العربية السورية علي عبد الكريم علي، في حضور مستشار الحص الدكتور رفعت بدوي.

وقال السفير السوري بعد اللقاء: “تشرفت بزيارة الرئيس سليم الحص في الشهر المبارك للتهنئة، ولتقديم التهنئة بعيد المقاومة والتحرير الذي كانت شراكته مقدرة، لدى كل الذين يعرفون دور الرئيس الحص في الموقف وفي مؤازرة كل القضايا التي تعني الكرامة والسيادة في المنطقة ككل ليس فقط في لبنان”.

وختم قائلا: “سررت بالإصغاء الى دولته والاطمئنان الى صحته”.

المصدر: الوكالة الوطنية