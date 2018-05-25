السيد نصرالله: المقاومون الابطال والشهداء والجرحى والاسرى الذين تحرروا وعموم الناس والجيش اللبناني والقوى الامنية وفصائل المقاومة والجيش السوري كل هؤلاء هم اصحاب الفضل بهذا الانجاز – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2018 - 18:03
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: عيد المقاومة والتحرير محطة مهمة انسانيا ووطنيا وجهاديا على كل المستويات
السيد نصرالله: المقاومون والشهداء والجرحى والاسرى والجيش اللبناني وعموم الاهالي هم أصحاب الفضل بهذا الانجاز والنصر
السيد نصرالله: يجب ان نذكر أيضا المساعدة من سوريا وايران ونتحدث عن خذلان العالم
السيد نصرالله: امكانيات المقاومة كانت متواضعة جدا ومع ذلك حصل الإنتصار والنصر اعطاه الله للناس لانهم لائقين بالنصر
السيد نصرالله: العدو انسحب ذليلا مدحورا دون قيد أو شرط لأن هناك مستوى خسائر لم يعد يتحمله
الرئيس ميشال عون: في عيد التحرير تحية الى من صمد وصبر ودافع وقاوم والى من روت دماؤه الارض حتى زوال الاحتلال
الرئيس نبيه بري في عيد التحرير: يوم نمجد فيه من زرع جسده في الارض ليزهر في تراب الوطن
الرئيس نبيه بري: سلاح وحدتنا هو الضامن لتحرير ما تبقى من أرضنا والمياه والتهاني للبنان جيشا وشعبا ومقاومة
وزارة الاوقاف الفلسطينية: أكثر من 200 الف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الاقصى
الخارجية التركية: وفد من الولايات المتحدة الأميركية يجري مشاورات اليوم في تركيا بخصوص مدينة منبج السورية
مراسل المنار: عشرات القتلى السعوديين وتدمير 13 آلية للعدوان خلال صد الجيش واللجان زحفا لهم على أطراف مديريتي حرض وميدي
الأمم المتحدة: 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
السيد نصرالله: المقاومون الابطال والشهداء والجرحى والاسرى الذين تحرروا وعموم الناس والجيش اللبناني والقوى الامنية وفصائل المقاومة والجيش السوري كل هؤلاء هم اصحاب الفضل بهذا الانجاز
منذ 20 mins
25 May، 2018
التعليقات
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السيد نصر الله: عيد المقاومة والتحرير محطة سنوية انسانية مليئة بالعبر يستفاد منها لبناء المستقبل
السيد نصر الله: الدولة والحكومة اللبنانية مسؤولة عن اللبنانيين الذين توضع اسماؤهم على لائحة الارهاب ولا يجوز ان تدير ظهرها لهم
السيد نصر الله: تعمد وضع اسمائنا على لائحة الارهاب الاميركية والخليجية لابعاد الناس عنا ومن يريد التواصل معنا
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