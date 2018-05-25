يجري سلاح البحرية في جيش العدو الإسرائيلي تدريبات مشتركة مع قوات بحرية تابعة لحلف شمال الاطلسي(الناتو) من بريطانيا وإسبانيا.

وقال الناطق باسم جيش العدو افيخاي ادرعي الجمعة “ستصل في الدقائق المقبلة إلى قاعدة حيفا البحرية سفينتيْن تابعتيْن لحلف الناتو العالمية هما، دنكان البريطانية وفيكتوريا الإسبانية”، وتابع “هذه هي المرة الأولى التي ترسو هذه السفينة الإسبانية في شواطئ إسرائيل”، على حد قوله.

وأضاف ادرعي “خلال رسو السفينتين ستجري لقاءات رفيعة المستوى بين قادة سلاح البحرية وقادة في الناتو بالإضافة إلى إجراء تمرين مشترك بين القوات”، وأكد أن “التمرين المشترك يؤكد التزام الناتو بالعلاقة الاستراتيجية مع سلاح البحرية ودوره في النشاط المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي”.

المصدر: سبوتنيك