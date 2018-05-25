الرئيس بري في عيد التحرير: سلاح وحدتنا هو الضامن لتحرير ما تبقى من ارضنا ومياهنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2018 - 15:50
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لبنان يحتفل اليوم بالذكرى الـ 18 لعيد المقاومة والتحرير
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عند الساعة 5:30 من عصر اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
الرئيس ميشال عون: في عيد التحرير تحية الى من صمد وصبر ودافع وقاوم والى من روت دماؤه الارض حتى زوال الاحتلال
الرئيس نبيه بري في عيد التحرير: يوم نمجد فيه من زرع جسده في الارض ليزهر في تراب الوطن
الرئيس نبيه بري: سلاح وحدتنا هو الضامن لتحرير ما تبقى من أرضنا والمياه والتهاني للبنان جيشا وشعبا ومقاومة
وزارة الاوقاف الفلسطينية: أكثر من 200 الف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الاقصى
الخارجية التركية: وفد من الولايات المتحدة الأميركية يجري مشاورات اليوم في تركيا بخصوص مدينة منبج السورية
مراسل المنار: عشرات القتلى السعوديين وتدمير 13 آلية للعدوان خلال صد الجيش واللجان زحفا لهم على أطراف مديريتي حرض وميدي
الأمم المتحدة: 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة
ليبيا: 7 قتلى على الاقل بانفجار سيارة مفخخة وسط بنغازي شرقي البلاد
الرئيس الفنزويلي يعلن اعتقال مجموعة من العسكريين بتهمة التآمر مع اميركا وكولومبيا لتعطيل الانتخابات الرئاسية
البيت الابيض: إلغاء القمة بين الرئيس ترامب والزعيم كيم جونغ اون بسبب عدم التزام كوريا الشمالية بالعديد من الوعود
الخارجية الكورية الشمالية: نأسف لالغاء القمة ومستعدون للجلوس وجها لوجه مع أميركا في أي زمان وأي شكل لحل المشكلة
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
الرئيس بري في عيد التحرير: سلاح وحدتنا هو الضامن لتحرير ما تبقى من ارضنا ومياهنا
منذ 34 mins
25 May، 2018
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