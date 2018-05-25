أدى عشرات الالاف الصلاة في ثاني جمعة من شهر رمضان في المسجد الاقصى في القدس المحتلة. وقال متحدث باسم الاوقاف الاسلامية المسؤولة عن المسجد الاقصى “ان نحو200 الف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى”. بينما قدر متحدث باسم شرطة الاحتلال عددهم “بأكثر من 150 الفا”.

واستخدمت دائرة الاوقاف سيارات صغيرة سارت بين الوافدين للصلاة لرشهم برذاذ المياه الباردة في ظل الأجواء الحارة.

وسمحت قوات الاحتلال لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بدخول القدس من اجل الصلاة ولم تُفرض قيود على النساء بينما منع الرجال دون سن الاربعين من الدخول.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية