أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري ان المسجد الاقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم.

وأشار الشيخ صبري في خطبة صلاة الجمعة الى أنه “رغم الظروف الصعبة التي يعيشها أهل مدينة القدس جراء الممارسات الاسرائيلية الظالمة الا أن ذلك لم يغير من واقعنا شيئا ولن يغير من حقيقة اسلامية الأرض والمقدساتط، وشدد على “ضرورة رعاية وحماية المسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال وذك من خلال الرباط فيه”.

ولفت الشيخ صبري الى ان “المطلوب منا أن نوحد صفنا وكلمتنا وأن نقول كلمة الحق والعدل والا فالخطر القادم أدهى وأمر”، واوضح أن “أهل مدينة القدس أكرمهم الله بالرباط في هذه المكان المقدس”.

المصدر: فلسطين اليوم