علم والدا تايلور، كارا وتوم، أن ابنتهما مصابة بحالة تسمى “متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط”، بعد أن وجدوا صورا لأشخاص على الإنترنت يحملون نمط الشعر ذاته.

ويوجد حوالي 100 حالة يتم الإبلاغ عن إصابتها بهذه المتلازمة، في جميع أنحاء العالم.

وسعى والدا تايلور، من شيكاغو، للاستفادة من خبرة البروفيسورة ريجينا بيتز، من جامعة بون في ألمانيا، والتي تعد رائدة في الأبحاث المتعلقة بمتلازمة الشعر غير القابل للتمشيط.

وبعد إجراء اختبار جيني على والدي تايلور، تم اكتشاف أنهما يحملان طفرة الجين “PADI3″، والتي نقلوها إلى طفلتهما الصغيرة.

وفي حين كان هناك الكثيرون ممن يتقبلون الفتاة على الرغم من شعرها الغريب، إلا أن البعض كان يضع تعليقات سيئة على صورها، وأوضحت كارا أنه على الرغم من اكتشافها للكم الهائل من التنمر الذي يستهدف ابنتها، إلا أنها تريد نشر رسالة إيجابية مفادها أنه من الأفضل أن تكون مختلفا، وأنشأت صفحة على فيسبوك باسم “BabyEinstein2.0” حتى يتمكن المستخدمون من متابعة تايلور والتعرف على حالتها.

المصدر: روسيا اليوم