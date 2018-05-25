قاسمي: على أوروبا أن تنفذ وعودها بشأن الاتفاق النووي بشكل عملي وإلا سننفذ الخطط التي وضعت للتعامل مع الموضوع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2018 - 12:57
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لبنان يحتفل اليوم بالذكرى الـ 18 لعيد المقاومة التحرير
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عند الساعة 5:30 من عصر اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
الرئيس ميشال عون: في عيد التحرير تحية الى من صمد وصبر ودافع وقاوم والى من روت دماؤه الارض حتى زوال الاحتلال
وزير الخارجية جبران باسيل في عيد المقاومة والتحرير: نتذكر جميع الشهداء الذين رحلوا لتتحرر ارضنا
وزارة الصحة في قطاع غزة: استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجراح اصيبا بها جراء رصاص الاحتلال قبل ايام على حدود قطاع غزة
المحكمة العليا في الكيان الصهيوني تؤيد استخدام الجيش الاسرائيلي القوة الفتاكة ضد المتظاهرين على حدود قطاع غزة
اجتماع دبلوماسي في فيينا اليوم بين الاوروبيين وايران والصين وروسيا للبحث في الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران
اليمن: استشهاد 6 مواطنين بينهم إمرأة وجرح آخرين في غارات لتحالف العدوان السعودي الاميركي على محافظة صعدة شمال البلاد
ليبيا: 7 قتلى على الاقل بانفجار سيارة مفخخة وسط بنغازي شرقي البلاد
الرئيس الفنزويلي يعلن اعتقال مجموعة من العسكريين بتهمة التآمر مع اميركا وكولومبيا لتعطيل الانتخابات الرئاسية
البيت الابيض: إلغاء القمة بين الرئيس ترامب والزعيم كيم جونغ اون بسبب عدم التزام كوريا الشمالية بالعديد من الوعود
الخارجية الكورية الشمالية: نأسف لالغاء القمة ومستعدون للجلوس وجها لوجه مع أميركا في أي زمان وأي شكل لحل المشكلة
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
قاسمي: على أوروبا أن تنفذ وعودها بشأن الاتفاق النووي بشكل عملي وإلا سننفذ الخطط التي وضعت للتعامل مع الموضوع
منذ 28 mins
25 May، 2018
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