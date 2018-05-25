امل رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين في “ان يعيش الناس روحية شهر رمضان المبارك الذي تزامن معه ذكرى الانتصار الاول العام 2000 على العدو الصهيوني”، معتبرا “ان هذا النصر مغيرا للمعادلات ويقضي على حلم اسرائيل الكبرى وبداية العد العكسي لزوال الكيان الصهيوني”.

وهنأ خلال تصريح الشعب اللبناني على “بقاء رجل الحوار والعيش المشترك والسلم الاهلي دولة الرئيس نبيه بري على رأس المجلس النيابي”، متمنيا “ان يكون المجلس النيابي الجديد منطلقا لانتظام الحياة السياسية من خلال التشريع والعمل الفعلي في كل ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالامن الاجتماعي والاقتصادي للناس التي من شأنها النهوض بالبلد من الواقع الصعب الذي يحيط به في المنطقة”.

وأشار إلى “أن الانتصارات السياسية في المنطقة بنيت على الانتصارات العسكرية لمحور المقاومة والممانعة”، مشيدا بـ “انتفاضة الشعب الفلسطيني الذي ما زال يكافح من أجل أرضه ومقدساته رغم ما يحاك ضده على مدى سنوات الاحتلال من مؤامرات وصفقات وليس آخرها صفقة القرن المشؤومة”.

وطالب الشيخ ياسين بـ “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة يتحمل فيها الجميع مسؤوليتهم تجاه الواقع المعيشي الضاغط على المجتمع بكل أطيافه”، متمنيا “ان تأتي حكومة على قدر المسؤولية وآمال الشعب، وان تحافظ على ما تحقق بفضل ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام