حذّر مركز حماية المستهلك الألماني من عمليات النصب والإحتيال عن طريق الدفع المسبَق للمشتريات عبر الويب، والتي تكون في غالبيتها أجهزة إلكترونية أو أحذية أو حقائب يد أو ساعات.

دعا الخبراء الألمان المستخدم عند اكتشاف متجر إلكتروني أو موقع ويب يعرض مثل هذه المنتجات أو منتجات أخرى بأسعار منخفضة للغاية، إلى التحقّق من صحّة هذا الموقع، حتى لا يتمّ التعامل مع المواقع المزيّفة أو المتاجر الإلكترونية الوهمية.

ومن ضمن العلامات، التي تشير إلى المواقع المزيّفة، عدم وجود بيانات عن الجهة المشغلة للموقع أو عدم إكتمال هذه البيانات، كما أنّ طريقة الدفع المسبَق تكون هي طريقة الدفع الوحيدة المتوفرة على الموقع، علاوة على أنّ عنوان الإنترنت يكون مشابهاً للشركة المنتجة للعلامة التجارية الأصلية.

وأكد المركز الالماني أنه إذا تعرّض المستخدم لعملية إحتيال بواسطة أحد مواقع الويب المزيّفة، فلا بدّ من الإتّصال بالبنك فوراً للتراجع عن عملية الدفع.

أما إذا قام المستخدم بالكشف عن بيانات الحساب البنكي أو بطاقة الائتمان، فلا بد أن يقوم بحظر إستعمالها على الفور.

المصدر: dpa