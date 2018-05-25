رفضت كندا الخميس مشروع ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة باسم الامن القومي للولايات

المتحدة.

وقال آدم اوستن الناطق باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ان فكرة ان “تشكل كندا اي تهديد للولايات المتحدة غير معقولة”.

واضاف ان “الولايات المتحدة وكندا تربطهما اكبر شراكة اقتصادية وامنية بين بلدين في العالم”.

ووصفت فريلاند بنفسها “بالعبثي” الاقتراح الاميركي. مشيرة الى ان معظم الآليات التي يتم تجميعها في كندا من انتاج شركات اميركية بقطع غيار تأتي من الولايات المتحدة.

وكان وزير التجارة الاميركي ويلبور روس اعلن الاربعاء بدء تحقيق بطلب من الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمعرفة تأثير “واردات الآليات بما فيها الشاحنات وقطع الغيار” على “الامن القومي للولايات المتحدة”.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جرنال” ان هذه الرسوم الجمركية يمكن ان تصل الى 25 بالمئة.

وكان ترامب وعد في تغريدة الاربعاء انه سيعلن “قريبا انباء سارة” للعاملين الاميركيين في قطاع السيارات. منتقدا كندا والمكسيك لانهما “صعبتان” في المفاوضات الجديدة حول اتفاق التبادل الحر لاميركا الشمالية (نافتا).

وتتعثر المفاوضات التي بدأت في آب/اغسطس الماضي بملف قطاع السيارات الشائك اذ ان واشنطن تسعى الى زيادة مكونات الآليات القادمة من الولايات المتحدة.

وتشكل السيارات الجزء الاكبر من تجارة كندا مع الولايات المتحدة.

وتفيد آخر الاحصاءات الكندية ان صادرات كندا من السيارات تراجعت بنسبة خمسة بالمئة في آذار/مارس لتبلغ 7.9 مليارات دولار كندي (5.2 مليار يورو) بينما ارتفعت وارداتها بنسبة 12 بالمئة الى 9.2 مليارات دولار كندي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية