اعترف جيش العدو الاسرائيلي مساء الخميس بإصابة أحد عناصره من “قوة المستعربين” بصورة خطيرة في مخيم الامعري قرب رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقال جيش العدو إن “قوات الجيش كانت في حملة موجهة ضد خلية أطلق عناصرها النار في الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش”، على حد زعمه.

وأضاف جيش العدو “خلال العملية العسكرية أصيب الجندي بصورة حرجة في حين تم اعتقال فلسطيني، ومساء الخميس تم اعتقال آخرين من أفراد الخلية”.

يذكر ان جيش العدو يقوم بصورة شبه يومية باعتقالات بحق الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء واضح على حقوق الشعب الفلسطيني وفي خرق لكل الاعراف والقوانين ذات الصلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية