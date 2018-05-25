أقيم الخميس احتفال عسكري رمزي في باحة وزارة الدفاع الوطني اللبنانية في اليرزة لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد المقاومة والتحرير، حضره نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن خليل يحيى ممثلا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملاك، وقادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة وضباطها والموظفون المدنيون.

وجرت مراسم رفع العلم وتلاوة أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش بالنيابة إلى العسكريين في المناسبة، وعرض عسكري شارك فيه عدد من الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة، كما أقيمت احتفالات في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس، والقوات الجوية والبحرية وسائر الوحدات الكبرى، تخللتها تلاوة أمر اليوم وعروض عسكرية رمزية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام