أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني في رسالة لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الخميس أن التماسك والتضامن بين الدول الإسلامية سيؤديان إلى الأمن والاستقرار المستدامة في العالم الإسلامي.

وشدد لاريجاني على أن “مجلس الشورى الإسلامي في إيران يرحب بتعزيز التعاون الوثيق عن طريق الحوار والتعامل البناء مع مثقفين ومفكرين والسعي وراء إيجاد الوحدة والتكامل لحلحلة المشاكل والقضاء على التهديدات التي تواجهها الامة الإسلامية”.

وقدم لايجاني التهاني لهنية بحلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن رمضان يمثل مجالاً لتعزيز ألوان التناغم والوحدة بين الشعوب المسلمة وفرصة سانحة لحل العقد المثيرة للخلاف داخل المجتمع الإسلامي.

المصدر: فلسطين اليوم