قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنه وفقا لقرار السلطات الاسرائيلية سيتم الجمعة معاينة جثمان الشهيد عزيز عويسات في معهد الطب العدلي “أبو كبير” وتسليمه لذويه، وذلك بحضور طبيب فلسطيني.

وأوضحت الهيئة أنه وفقا لمعاينة جثمان الشهيد سيكون هناك قرار بتشريحه قبل تسليمه أو تسليمه بشكل مباشر إلى ذويه.

يشار إلى أن الشهيد عويسات (54 عاما) من جبل المكبر في القدس المحتلة، اعتقل بتاريخ 24/3/2014، وحكم بالسجن لـ30 عاما.

وأصيب الشهيد بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء الهمجي عليه من قبل قوات القمع الاسرائيلية في سجن “ايشل” الصهيوني بتاريخ 2/5/2018، حيث دخل في غيبوبة ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الرملة ومنها الى مستشفى “أساف هروفيه”.

ونتيجة لتدهور حالته الصحية نقل الشهيد إلى مستشفى “تل هشومير” بوضع حرج، وقبل أيام قليلة تم إعادته إلى مستشفى “أساف هروفيه” حيث استشهد فيها.

المصدر: فلسطين اليوم