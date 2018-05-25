دمشق وريفها:

ـ رُفع علم الجمهورية العربية السورية في ساحة النجمة بالحجر الأسود جنوب دمشق، وسط احتفال جماهيري بعد تحريره من الإرهاب.

ـ عثرت الجهات المختصة على حفارة لحفر الأنفاق ومعدات وآلات لتصنيع قذائف الهاون من مخلفات الإرهابيين في بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، بريف دمشق الجنوبي.

درعا وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش عند أطراف بلدات “حيط، الشيخ سعد وجلين” في ريف درعا الغربي، وسط قصف متبادل بين الطرفين.

السويداء وريفها:

ـ سقطت قذيفة صاروخية على قرية برد بريف السويداء الجنوبي، مصدرها المجموعات المسلحة.

دير الزور وريفها:

-اعتدى طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم على بعض مواقع الجيش السوري في الريف الجنوبي الشرقي لدير الزور وذلك في إطار دعمه المفضوح لتنظيم داعش الإرهابي، وقال مصدر عسكري لوكالة “سانا” إن بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال وحميمية في الريف الجنوبي الشرقي لدير الزور تعرضت فجر اليوم لعدوان شنه طيران “التحالف الأمريكي” بالتزامن مع تحشدات لإرهابيي تنظيم داعش”، لافتاً إلى أن النتائج اقتصرت على الأضرار المادية.

ـ أصيب شخص إثر انفجار لغم به من مخلفات تنظيم داعش في بلدة الكشكية بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ عاد التنقيب على الآثار بمناطق سيطرة “قسد” في محافظة دير الزور، من قبل أشخاص متعاملين مع مسؤولين عسكريين في “قسد”.

الحسكة وريفها:

ـ شنَّت “قسد” حملة اعتقالات واسعة للشُبَّان في مدينة الحسكة لتجنيدهم في صفوفها إجبارياً.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان من مدينة الطبقة وبلدة المنصورة وقرى السلحبيات والجايف وكديران في ريف الرقة الغربي، بعد قيام مجهولين برفع علم الجمهورية العربية السورية، في عدَّة مناطق في الريف الغربي للمدينة، كما نشرت “قسد” حواجزاً لها في المنطقة، وسط تدقيق أمني شديد على المارة.

ـ اعتقلت “قسد” المسؤول في “لواء ثوار الرقة” التابع لها، المدعو “عبد الله عبود الحلو” مع 4 مسلَّحين مرافقين له، بريف الرقة الشمالي، لأسبابٍ مجهولة، كما اعتقلت “قسد” شابين في مدينة عين عيسى، وعدد من الممرضين في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

ـ أعلنت “قسد” عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، عن إلقاء القبض على أحد مسؤولي تنظيم داعش فرنسي الجنسية “أدريان ليونيل كيالي” والملقب بـ “أبو أسامة الفرنسي” مع عائلته في مدينة الرقة، يوم السبت الماضي 19 أيار.

حلب وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري المجموعات المسلَّحة في “معامل وصالات الليرمون” شمالي مدينة حلب، بعدد من القذائف الصاروخية، ذلك رداً على استهدافها حيي الزهراء وشارع النيل في المدينة بالقذائف.

ـ سقطت عدّة قذائف صاروخية على حي الموكامبو بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلّحة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

ـ أصيب 4 أشخاص إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

ـ خرجت تظاهرة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، احتجاجاً على حملة الاعتقالات التي تشنها “قسد” بحق أهالي منطقة منبج.

إدلب وريفها:

ـ قتل شخص، إثر انفجار عبوة ناسفة به كان يحاول زرعها قرب جسر كفر نجد في ريف إدلب الجنوبي.

ـ أصيب عدد من الأشخاص، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة كانت تقلهم، على الطريق الواصل بين قرية فيلون في ريف إدلب الجنوبي ومدينة إدلب.

ـ اختطفت “هيئة تحرير الشام” شخصين من بلدة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي، لأسباب مجهولة.

حماه وريفها:

ـ سقطت عدّة قذائف صاروخية على المحطة الحرارية في مدينة محردة بريف حماه الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلحة، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

ـ قُتل عدد من إرهابيي جبهة النصرة خلال الاشتباكات مع الجيش السوري على محور بلدة الزلاقيات بريف حماه الشمالي.