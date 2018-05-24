الخارجية الروسية: نتائج التحقيق في اسقاط الطائرة الماليزية تهدف الى “النيل من سمعة” روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2018 - 21:05
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رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون يكلف سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة
111 نائباً يسمّون سعد الحريري لترؤس الحكومة اللبنانية المقبلة في ختام الإستشارات النيابية في القصر الجمهوري
رئيس مجلس النواب نبيه بري: الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية موسعة
الرئيس بري: الإسراع بتأليف الحكومة أمر ملح بسبب الوضع الإقتصادي في البلاد
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري: المهم أن يتم تشكيل الحكومة بشكل سريع بما يخدم مصلحة المواطن
الحريري: سأجري مشاورات وعلى أساسها سأضعكم في شكل الحكومة وأنا منفتح على الجميع
كتلة الوفاء للمقاومة: لم نسم أحداً لرئاسة الحكومة المقبلة ومستعدون للمشاركة فيها والتعاون الإيجابي مع من تسميه الأكثرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ايران ما زالت ملتزمة بالضوابط التي نص عليها الإتفاق النووي
رويترز: البيت الأبيض يؤكد أن القمة المرتقبة بين ترامب وكيم جونغ اون لن تعقد
دونالد ترامب: تم إلغاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية بسبب عدائيته
وكالة يونهاب: كوريا الشمالية تفكّك موقع "بونغ يي ري" للتجارب النووية
الكيان الصهيوني يعلن خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
سقوط عدد من القذائف الصاروخية على المحطة الحرارية في مدينة محردة بريف حماه مصدرها الجماعات الارهابية المسلحة
سقوط عدد من القذائف على حي الموكامبو بمدينة حلب مصدرها الجماعات الارهابية المسلحة
العراق: 5 شهداء في هجوم انتحاري عند مدخل متنزه في حي الشعلة شمال العاصمة بغداد
موسكو ترفض نتائج التحقيق الدولي وتنفي ان تكون الطائرة الماليزية أسقطت بصاروخ روسي فوق اوكرانيا في 2014
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر الشاشة غداً الجمعة الساعة 5:30 عصراً
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
الخارجية الروسية: نتائج التحقيق في اسقاط الطائرة الماليزية تهدف الى “النيل من سمعة” روسيا
منذ 6 mins
24 May، 2018
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