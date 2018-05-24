واصل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون لقاءاته في أستراليا، وزار في اليوم الرابع راعي الأبرشية المارونية المطران أنطوان شربل طربيه في “بيت مارون”، بحضور رجال دين لبنانيين من مختلف الطوائف.

وبعد كلمة ترحيبية لرئيس تحرير صحيفة “النهار” الأسترالية أنور حرب، ذكر المطران طربيه بأنها “الزيارة الأولى لقائد جيش لبناني إلى أستراليا”، مشيدا ب”تضحيات عناصر المؤسسة العسكرية”.

عون

من جهته، أشار العماد عون إلى أن “هذا اللقاء الوطني الجامع يعطي صورة حقيقية عن القيم اللبنانية”، معتبرا أن “الكلام اليوم حول الحرب على الإرهاب هو كثير الشيوع، وهذا الإرهاب يستخدم الدين شعارا له رغم أنه براء منه”، وقال: “إن الجيش اللبناني انتصر عليه بفضل إيماننا بقضيتنا واحترافنا ومحبة الشعب لنا، واستطاع بذلك أن يكسب احترام أقوى جيوش العالم”.

وإذ هنأ المسلمين بالشهر الفضيل، طمأن إلى أن “الأمن مستتب في لبنان”، داعيا أبناء الجالية إلى “زيارة بلدهم وعدم التأثر بالشائعات الكاذبة”، وقال: “إن وطننا، رغم الوضع المتفجر في المنطقة، لا يزال الأفضل أمنيا نتيجة سهر المؤسسة العسكرية وبقية القوى الأمنية وجهوزيتها الدائمة للحفاظ على الأمن”.

كما وجه العماد عون “تحية إكبار وإجلال لروح المجند الشهيد علي حسن مصطفى، الذي سقط في طرابلس أول من أمس، مفتديا بدمائه أرض الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية