أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الخميس، عن عزمه إجراء لقاء مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبي محمد طاهر سيالة. وقال بوغدانوف للصحفيين، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي رداً على سؤال حول ما إذا كان سيلتقي مع سيالة، ” طبعا، نعم، نحن نشارك في جلسة مخصصة للعلاقات الروسية – الليبية، وأنا أشارك فيها. نتحدث دائما هاتفيا، وهو كان قد زار روسيا مؤخراً وأجرى لقاء مع نيكولاي باتروشيف، ونحن أجرينا معه مشاورات في موسكو…نحافظ على اتصالات مكثفة معه، هو رجل ذو خبرة كبيرة، وكان قد عمل في الحكومة الليبية في الثمانينيات والتسعينيات، والآن يواصل العمل في الحكومة الليبية”.

وأضاف بوغدانوف ” نحن نشجع جميع الأطراف الليبية على الحوار الوطني الشامل لكي يضع جميع الليبيين مصالح الدولة فوق المصالح الحزبية أو المصالح القبلية من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ووحدة أراضيها، وضمان الأمن، ومحاربة المتطرفين والإرهابيين، ولوقف الهجرة الغير شرعية في اتجاهات مختلفة”.

ويعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين يشارك الرئيس بوتين في افتتاح المنتدى سنوياً. ويشارك في المنتدى، بشكل أساسي، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم “منتدى دافوس الروسي”، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية