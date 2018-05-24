بحث رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري تطورات العملية السياسية في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني. ووفقا لبيان صادر عن مكتب الجبوري الخميس، “استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة السيد ملا بختيار مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي في الحزب”. وأضاف البيان، “جرى خلال اللقاء بحث تطورات العملية السياسية وتفاهمات القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، إذ اكد سيادته على ضرورة أن تفضي مفاوضات الكتل إلى رؤية واضحة لشكل الحكومة المقبلة، مشدداً على أهمية أن تكون الحكومة جامعة لكل لجميع الأطراف، حرصاً على مصلحة البلاد العليا وبما يضمن عدم إقصاء أي طرف من الأطراف تحت أي ذريعة”.

وتابع رئيس مجلس النواب أن “المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الركون إلى الحوار الهادئ والبناء وحل الخلافات وبما يسهم في المضي ببناء الدولة واستقرارها”، وفقا للبيان. وجدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعوته للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة من خلال مفاوضات وطنية، خلال استقباله الوفد الكردستاني الأربعاء. وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة في البلاد.

وتصدر تحالف “سائرون ” المدعوم من مقتدى الصدر الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بـ 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف “الفتح” بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 47 مقعداً، فيما وجاء ائتلاف “النصر” بزعامة العبادي ثالثاَ بفوزه بنحو 42 مقعدا، بينما وحصل تيار الحكمة الوطني على نحو 20 مقعدا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية