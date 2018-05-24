الانتهاء من تفكيك الميدان النووي بونغيري في كوريا الشمالية (نوفوستي) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2018 - 14:36
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لبنان: إنتهاء الفترة الأولى من الاستشارات الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة على أن تستأنف عند الـ14:30
الرئيس نجيب ميقاتي من بعبدا: على ضوء المقتضيات الوطنية والتحديات أبلغت الرئيس عون تسمية الحريري لرئاسة الحكومة
الرئيس تمام سلام من بعبدا: نحن أمام مرحلة جديدة وأتمنى أن تكون واعدة مع الرئيس سعد الحريري
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من بعبدا: أكّدنا على ترشيح دولة الرئيس سعد الحريري
كتلة الوفاء للمقاومة: لم نسم أحداً لرئاسة الحكومة المقبلة ومستعدون للمشاركة فيها والتعاون الإيجابي مع من تسميه الأكثرية
تكتل لبنان القوي: نتأمل أن يكون لدينا الليلة رئيس حكومة مكلّف هو الرئيس سعد الحريري
كتلة المستقبل: سمينا الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة وتمنينا أن يكون للمرأة حصة فيها
كتلة التكتل الوطني: سمينا الحريري دعماً للتوافق الحاصل في البلاد ولأنّ التكتل قرر مد اليد للجميع
كتلة اللقاء الديمقراطي: سمينا الحريري لرئاسة الحكومة ونتمنى تشكيلها بأسرع وقت للبدء بورشة إصلاح
الكتلة القومية الاجتماعية: أودعنا اسم مرشحنا لرئاسة الحكومة عند الرئيس عون
كتل ضمانة الجبل والنواب الأرمن والوسط المستقل والنائب ميشال معوض يسمون الرئيس سعد الحريري
الجيش اللبناني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: ولّى الزمن الذي كان فيه الجنوب ساحة مفتوحة للعدوان الإسرائيلي
الجيش اللبناني: ثابتون في دفاعنا عن حقوقنا المشروعة لأن الحق واضح جلي وليس وجهة نظر خاضعة للافتراءات الإسرائيلية
الجيش اللبناني: نعاهد اللبنانيين أننا لن نستكين حتى تحرير آخر شبر من ترابنا الوطني وبأن نحافظ على وطننا
اللواء عباس ابراهيم بمناسبة عيد التحرير: للمناسبة هذا العام وقع خاص لنجاحنا بمحاربة الإرهاب وتحقيق الانتخابات النيابية
اللواء ابراهيم: مكافحة الإرهاب بوجه الإسرائيلي ستظل أولويتنا ويجب أن نبقى يقظين في وجه الأخطار المحدقة بلبنان
مصدر عسكري: طائرت ما يسمى "التحالف الأميركي" تشنّ عدواناً على مواقع بين البوكمال وحميمة في البادية السورية
مصدر عسكري: العدوان الأميركي على المواقع العسكرية السورية تزامن مع تحشيدات لإرهابيي "داعش" في محيط المنطقة المستهدفة
مقتل عدد من الإرهابيين بنيران الجيش السوري إثر اشتباكات على محور بلدة الزلاقيات بريف حماة الشمالي
الجيش السوري يستهدف المسلّحين في "معامل وصالات الليرمون" شمال حلب رداً على استهدافهم حيي الزهراء وشارع النيل بالمدينة
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: سوريا دولة ذات سيادة وهي تختار الطرف الذي يساعدها في الحرب على الإرهاب
بوغدانوف: السلطات السورية ستسلم اليوم أو غداً أسماء ممثليها في اللجنة الدستورية إلى الأمم المتحدة
فلسطين المحتلة: جيش العدو يقر بإصابة جندي بجروح بالغة الخطورة بعد إلقاء بلوك باطون نحوه أثناء عملية اعتقال برام الله
مراسل المنار: بحرية الاحتلال تعتقل 2 من الصيادين في بحر شمال غزة
سلطات العدو تعلن عن خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
الأزهر يدين صورة مركبة لمدينة القدس المحتلة سلمت إلى السفير الأميركي ويظهر فيها الهيكل المزعوم محل المسجد الأقصى
العراق: 5 شهداء في هجوم انتحاري عند مدخل متنزه في حي الشعلة شمال العاصمة بغداد
واشنطن تطلب من القائم بأعمال السفارة الفنزويلية ومساعد القنصل العام للقنصلية الفنزويلية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة
صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير يستعيد التصريح الأمني الذي يسمح له بالاطلاع على ملفات بالغة السرية
الولايات المتحدة تسحب دعوة كانت وجهتها للصين للمشاركة في تدريبات عسكرية في المحيط الهادىء وبكين تعتبر القرار غير بناء
وكالة يونهاب: كوريا الشمالية تفكّك موقع "بونغ يي ري" للتجارب النووية
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر الشاشة غداً الجمعة الساعة 5:30 عصراً
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
الانتهاء من تفكيك الميدان النووي بونغيري في كوريا الشمالية (نوفوستي)
منذ 29 mins
24 May، 2018
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