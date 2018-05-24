أعلنت الشرطة الإيطالية في مدينة نابولى أنها ضبطت حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة.

وقال رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، شعبان عبدالجواد، أن وزارة الخارجية المصرية ممثلة في السفارة بروما بإيطاليا، قامت بإبلاغ السلطات المصرية بعملية ضبط هذه الحاويات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أنها قطع أصلية وانتمائها للحضارة المصرية القديمة.

ويأتي ذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع، التي يبدو أنها قطع نتجت من الحفر خلسة والغير شرعي نظرا لكونها ليست من مفقودات من مخازن أو متاحف وزارة الآثار المصرية.

و أشار المسؤول المصري أن القطع تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقب زمنية مختلفة، وأجزاء من توابيت وعملات وقطع قليلة يعود تاريخها للحضارة الإسلامية.

وأكد أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الخارجية المصرية والسلطات الإيطالية المعنية للعمل علي استرداد هذه القطع وعودتها إلي مصر مرة أخري.

المصدر: سكاي نيوز