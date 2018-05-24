أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس، أن بلادها ستواصل احترام خطة العمل المشتركة الشاملة للبرنامج النووي الإيراني. وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تسيانغ، “بالنسبة للاتفاقية بشأن إيران، فإنها بالتأكيد ليست مثالية، لكن الخيارات الأخرى غير مستقرة بدرجة أكبر، لذا سنظل نحترم هذا الاتفاق” .

من جهة أخرى، أشارت ميركل الى أن جزءاً من الشركات الأوروبية ربما سيتعين عليها مغادرة إيران بسبب العقوبات الأميركية . ورداً على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الشركات الصينية أن تحل محل الشركات الألمانية بعد مغادرتها إيران ، نوهت المستشارة الألمانية إلى أن هذا القرار يعود للجانب الصيني.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية