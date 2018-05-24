بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2018 - 10:55
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مصدر عسكري: طائرت ما يسمى "التحالف الأميركي" تشنّ عدواناً على مواقع بين البوكمال وحميمة في البادية السورية
مصدر عسكري: العدوان الأميركي على المواقع العسكرية السورية تزامن مع تحشيدات لإرهابيي "داعش" في محيط المنطقة المستهدفة
الجيش السوري يستهدف المسلّحين في "معامل وصالات الليرمون" شمال حلب رداً على استهدافهم حيي الزهراء وشارع النيل بالمدينة
لبنان: إنطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة والتي تستمر اليوم حتى الساعة 5 عصراً
الرئيس نجيب ميقاتي من بعبدا: على ضوء المقتضيات الوطنية والتحديات أبلغت الرئيس عون تسمية الحريري لرئاسة الحكومة
الجيش اللبناني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: نستحضر النصر على العدو ونستذكر التضحيات الجسام لشهداء الوطن وجرحاه
الجيش اللبناني: ولّى الزمن الذي كان فيه الجنوب ساحة مفتوحة للعدوان الإسرائيلي وأصبح واحة أمان واستقرار
الجيش اللبناني: ثابتون في دفاعنا عن حقوقنا المشروعة لأن الحق واضح جلي وليس وجهة نظر خاضعة للافتراءات الإسرائيلية
الجيش اللبناني: نعاهد اللبنانيين أننا لن نستكين حتى تحرير آخر شبر من ترابنا الوطني وبأن نحافظ على وطننا
المدير العام للأمن العام بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: نحتفل في هذا اليوم التاريخي باندحار آخر جندي إسرائيلي عن لبنان
اللواء عباس ابراهيم: للمناسبة هذا العام وقع خاص ليس فقط لنجاحنا بمحاربة الإرهاب إنّما أيضاً لتحقيق الانتخابات النيابية
اللواء ابراهيم: مكافحة الإرهاب بوجه الإسرائيلي ستظل أولويتنا ويجب أن نبقى يقظين في وجه الأخطار المحدقة بلبنان
فلسطين المحتلة: قوات العدو تعتقل شاباً من بيت لحم بزعم إطلاقه النار على حاجز الأنفاق المؤدي إلى القدس المحتلة
مراسل المنار: بحرية الاحتلال تعتقل 2 من الصيادين في بحر شمال غزة
سلطات العدو تعلن عن خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
العراق: 4 شهداء على الأقل في هجوم انتحاري قرب متنزه في حي الشعلة شمال العاصمة بغداد
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من نوع بدر1 على ميناء جيزان
واشنطن تطلب من القائم بأعمال السفارة الفنزويلية ومساعد القنصل العام للقنصلية الفنزويلية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة
كاتالونيا تؤجل أداء اليمين الدستورية للحكومة بعد رفض مدريد تسمية 4 وزراء لوجودهم في السجن أو المنفى
إيطاليا: قتيلان وعدد من الجرحى جراء خروج قطار عن سكته في منطقة قريبة من تورينو شمال البلاد
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر الشاشة غداً الجمعة الساعة 5:30 عصراً
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة
منذ 45 mins
24 May، 2018
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