الامام الخامنئي: اذا وجدنا ان لا فائدة من الاتفاق النووي يمكننا ان نعود الى تفعيل نشاطاتنا النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2018 - 22:37
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الرئيس عون في إفطار بعبدا: الخطوة التالية هي تشكيل حكومة وحدة وطنية تواجه التحديات وتحقق الإصلاح وتحارب الفساد
الرئيس عون: الجميع مدعو لتسريع تشكيل الحكومة والاستحقاق الأهم هو معالجة الوضع الاقتصادي
الرئيس عون: نعمل على خطة اقتصادية تشمل وضع تصور لمعالجة الأوضاع المتفاقمة لكن ذلك يتطلب حل أزمة النزوح المتفاقمة
انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لولاية جديدة في رئاسة البرلمان اللبناني بأغلبية 98 صوتاً من أصوات النواب الجدد
المجلس النيابي ينتخب النائب ايلي فرزلي نائبا للرئيس والنائبين آلان عون ومروان حمادة أميني سر في هيئة المكتب
فوز ميشال موسى وأغوب بقرادونيان وسمير الجسر بالتزكية كمفوضين لهيئة مكتب المجلس النيابي
الرئيس بري بعد لقاء الرئيس عون في بعبدا: اتفقنا أن تبدأ الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة يوم الخميس
رئاسة الجمهورية: مواعيد الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس الحكومة تبدأ من العاشرة صباح الخميس حتى الخامسة عصراً
سانا: الجيش السوري وحلفاؤه يتصدون لمحاولة تسلل إرهابيين من داعش إلى نقاط له في بادية الميادين بريف دير الزور
الرئيس الأسد خلال استقبال لافرينتيف: روسيا شريكة في الانتصارات التي لن تتوقف حتى القضاء على آخر إرهابي
الخارجية الروسية: واشنطن وحلفاؤها بدأوا مغامرة ضد سوريا وروسيا من خلال السعي لتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الإمام السيد علي الخامنئي استقبل رؤساء السلطات الثلاث وجمعاً من كبار المسؤولين لدى المؤسسات الحكومية والعسكرية
الإمام الخامنئي: ليس لدينا أدنى شك في هزيمة الأعداء ومصير الرئيس الأميركي الحالي لن يكون أفضل من أسلافه
الإمام الخامنئي: الاستراتيجية الأميركية لا تحمل جديداً وجميع المؤامرات فشلت وإيران بعد 40 عاماً تمضي بقوة واقتدار
الإمام الخامنئي: إذا لم تقدم أوروبا الضمانات الكافية فمن حقنا استئناف نشاطاتنا النووية السابقة
الإمام الخامنئي: على أوروبا ضمان بيع النفط والتصدي للعقوبات الأميركية وعدم طرح البرنامج الصاروخي والدور الإقليمي
مراسل المنار: استشهاد فتى فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز بيت إيل الأسبوع الماضي
وزير الدفاع الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤوننا الدفاعية والصاروخية
الحديدة: 6 شهداء و3 جرحى ومفقودين جراء غارة لطائرات العدوان السعودي الأميركي على مزرعة في مديرية بيت الفقيه
وزير الخارجية الأميركي: قرار عقد القمة الأميركية الكورية الشمالية "يعود الى كيم جونغ أون"
بومبيو: الزعيم الكوري الشمالي يريد "مساعدة اقتصادية" و"ضمانات أمنية" مقابل التخلي عن السلاح النووي
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر الشاشة الجمعة عند الساعة 5:30 عصرا
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
الامام الخامنئي: اذا وجدنا ان لا فائدة من الاتفاق النووي يمكننا ان نعود الى تفعيل نشاطاتنا النووية
منذ 20 mins
23 May، 2018
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