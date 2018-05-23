كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، إن الزيادة السكانية هي أكبر تحدٍ يواجه مصر على المديين القصير والمتوسط.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن أي جهود للإصلاح الاقتصادي لابد أن يواكبها خفض الزيادة السكانية، حتى لا تتآكل ثمار الإصلاح الذي يسير بمعدلات جيدة، وفي وقت تسعى فيه الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الدعم العام الحالي 330 مليار جنيه، وأن التحدي الحقيقي هي الزيادة السكانية التي تسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية تهدد أمن الدولة، مِما يتطلب التصدي لهذه المشكلة وإيجاد حلول لها.

المصدر: وكالات