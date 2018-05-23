انتقل قائد الجيش العماد جوزاف عون والوفد المرافق في اليوم الثالث من زيارته الى استراليا، من كانبيرا إلى سيدني، حيث أقام القنصل اللبناني شربل معكرون غداء على شرفه في دار القنصلية اللبنانية في أستراليا، بحضور السفير اللبناني ميلاد رعد ورئيس المجلس التشريعي جان عجاقة، والنواب توماس جورج وشوكت مسلماني وجهاد ديب، وجميعهم من أصل لبناني، بالإضافة إلى حشد من فاعليات الجالية اللبنانية.

وألقى معكرون كلمة نوه فيها بدور الجيش اللبناني، ثم تحدث قائد الجيش فشكر الجالية على حسن الاستقبال والاهتمام، مشيرا إلى أن “محبة الناس سواء المقيمين أو المغتربين هي رصيد للجيش”. وأشار الى أن “الدعم المعنوي والمادي الذي منحه الشعب اللبناني لعناصر الجيش خلال معركة فجر الجرود كان عاملا أساسيا ومشاركا في الانتصار، إذ إن المساعدات المادية ساهمت بشراء آليات نوع UTV التي استعملت في أرض المعركة.

وقال: “أود أن أشكر سعادة السفير على اهتمامه، إن لكم علينا حقا في أن نعلمكم بوضع جيشكم. لقد تحضرنا للمعركة وقمنا بتأمين 20 آلية UTV وسددنا ثمنها نصف مليون دولار في غضون 48 ساعة، وركزنا عليها صواريخ ورشاشات، ثم استعملناها في ميدان المعركة، حيث كان لها دور أساسي. لقد تم تأمين مبلغ النصف مليون دولار من المحبين أمثالكم، وذلك منحني أملا كبيرا بعد ما شاهدته في عيونكم وقلوبكم، وزاد المسؤولية علينا تجاهكم. نحن الذين نحافظ على البلد، لأن من لا بلد له لا هوية له”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام