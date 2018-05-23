خرق العدو الاسرائيلي السيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الاربعاء الى ان “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 22/5/2018 ما بين الساعة 12.32 والساعة 18.39 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على 8 مراحل ولمسافة أقصاها حوالى 555 مترا”.

واضاف البيانه انه “بتاريخ 23/5/2018 ما بين الساعة 3.39 والساعة 4.20، أقدم زورق معاد مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على 4 مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 570 مترا”.

ولفت البيان الى انه “تجري متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(اليونيفيل)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام