دان الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاربعاء “الاعتداءات التي يتعرض لها الجيش اللبناني والقوى الأمنية وآخرها الاعتداء الذي حصل في منطقة التل بطرابلس(شمال) وأدى إلى استشهاد أحد العسكريين وجرح عدد آخر من الجنود”.

وحذر البيان من أن “هذا النوع من الأحداث قد يستبطن ضرب الاستقرار الأمني في لبنان ولذلك المطلوب رفع الغطاء عن كل المعتدين والمخلين بالأمن”.

وتقدم الحزب القومي “بالعزاء من عائلة الجندي الشهيد، ومؤسسة الجيش”، مؤكدا “وقوفنا الى جانب الجيش وتأييده في المهمات الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار تحصينا للبنان في مواجهة العدو الصهيوني وفي مواجهة قوى الارهاب والتطرف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام