أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التشيكية ياكوب فاينور أن “قافلة من 400 مركبة وألف جندي أميركي ستدخل في الأسبوع القادم أراضي جمهورية التشيك”.

وقال المتحدث في حديث له الاربعاء “القافلة الأميركية ستعبر أراضي جمهورية التشيك بمجموعتين، كل منهما سيتم تقسيمها بدورها إلى عدة أجزاء لتفادي خلق عقبات أمام حركة مرور السيارات على الطرق”.

وتابع المتحدث “يخطط لعبور القافلة في الفترة من 29 أيار/مايو الجاري إلى 1 حزيران/يونيو المقبل ويتم ذلك في في إطار مناورات سايبر سترايك 2018(ضربة السيف – 2018)”.

وأوضح المتحدث أن “الجزء الأول من القافلة الأمريكية المتجهة من قاعدة في مدينة فيلسيك الألمانية ستمر عبر مركز عبور الحدود الألمانية التشيكية ومن ثم ستتوجه القافلة إلى شمال البلاد في اتجاه معبر ناخود الواقع على الحدود التشيكية البولندية وبعد ذلك ستنتقل إلى أراضي بولندا”.

ولفت المتحدث الى ان “الجزء الثاني من القافلة الأمريكية سيتبع نفس الطريق بعد عبور الحدود الألمانية التشيكية في “روزفادوف” في 31 أيار/مايو الجاري”.

المصدر: سبوتنيك