أقر مجلس النواب التونسي بأغلبية كاسحة، مشروع قانون خاص باتفاقية تعاون أبرمت مع مصر في مجال النقل البحري في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووافق مجلس النواب التونسي، أمس الثلاثاء، على الاتفاقية بعدد أصوات 157 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، ورفض آخر الاتفاقية.

وكانت قد وقعت الاتفاقية خلال أعمال الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة نوفمبر الماضي، خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى مصر.

ووقعت أيضا مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون بين ديوان الموانئ البحرية والتجارية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

المصدر: وكالات