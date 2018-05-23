رفض وزير صهيوني، طلب الاتحاد الأوروبي التحقيق في اعتداء شرطة بلاده على مواطنين عرب، بينهم ناشط حقوقي، ورد على ذلك قائلا “بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يذهب إلى ألف ألف جحيم”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني عن وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس قوله اليوم، ردا على الطلب الأوروبي “بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يذهب إلى ألف ألف جحيم”. وأضاف “الاتحاد الأوروبي يتملق الآن لإيران وسيساعدها ضد العقوبات الأمريكية”.

ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، في تصريح مكتوب حكومة الاحتلال، إلى إجراء “تحقيق سريع في الظروف المحيطة بالأحداث التي جرت الأسبوع الماضي في مدينة حيفا والتي يبدو أنها أسفرت عن إصابة جعفر فرح، مدير المنظمة غير الحكومية (مساواة) المعنية بالدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل”.

وأضاف بيان الاتحاد “يشكل دعم المدافعين عن حقوق الإنسان جزءا لا يتجز من سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان”.

كما أشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى “إلغاء السلطات الإسرائيلية تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير فرع إسرائيل وفلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش قبل أسبوعين، مطالبا بإلغاء القرار”.

المصدر: وكالات