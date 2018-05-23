قال مسؤولون ووكالات إغاثة في منطقة أرض الصومال الانفصالية بالصومال، الأربعاء، إن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة وسيول ناجمة عن إعصار مداري ضرب منطقة القرن الإفريقي. وأضافوا أن الإعصار تسبب كذلك في نفوق أعداد كبيرة من الماشية وإتلاف مئات المزارع.

وقال عبد الرحمن عبد الله إسماعيل نائب رئيس المنطقة للصحفيين في وقت متأخر الثلاثاء إن عدد الوفيات جراء الإعصار حتى الآن أكثر من 50 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الوفيات قد يرتفع لأنه لا يزال هناك مفقودون.

وصرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الإعصار المداري “ساجار” وصل اليابسة يوم السبت في شمال غرب منطقة أرض الصومال وفي جيبوتي، وذلك بعد ثلاثة أيام من تشكله في خليج عدن.

وأضاف المكتب أن 669 ألف شخص تضرروا جراء الإعصار في منطقة أرض الصومال، لكن قال إن عدد الوفيات المؤكد حتى الآن 25 شخصا بالإضافة إلى 27 مفقودا، مشيرا إلى احتمال زيادة العدد مع ورود المعلومات من المناطق التي لا يمكن الوصول إليها حاليا.

وأفاد المكتب بأن شخصين تأكدت وفاتهما في منطقة بلاد بنط المتمتعة بحكم شبه ذاتي في شمال شرق الصومال بالإضافة إلى حالتي وفاة أيضا في جيبوتي.

جدير بالذكر أن أرض الصومال أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 وتدير نفسها كدولة مستقلة لكنها لم تحظ باعتراف دولي.

المصدر: وكالة رويترز