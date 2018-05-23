أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: ” رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 4 خروقات ، كما سجل الجانب التركي خرقا واحداً”. وأضافت الوزارة في نشرتها: “ما زال الوضع في مناطق

فض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 خروقات، جميعها في محافظة حلب (4).

أما الجانب التركي فرصد خرقاً واحداً في محافظة إدلب (1). هذا وجاء في النشرة أيضا،ً أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتنفيذ 3 عمليات إنسانية بهدف إيصال شحنات إنسانية تضم 1335 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها5.7 طن. وذلك إلى بلدة الشيحة بريف حماة وبلدة السين بريف حلب ومدينة حرستا بريف دمشق. وبشكل عام بلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية إلي تم تنفيذها 1816 عملية، وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 2577.76 طن. كما تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 230 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 81047 شخصا.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2513 مركزاً. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية