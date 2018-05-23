أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تحرير ريف دمشق، مؤكدا القضاء على مسلحي داعش في مخيم اليرموك بشكل تام. وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي “تم الانتهاء من عملية القوات الحكومية لتحرير جميع مناطق ريف دمشق”، مشيرا الى انه بهدف “تجنب الخسائر والضحايا بين المدنيين، تم اجلاء 188 ألفاً و 234 شخصاً من ريف دمشق عبر الممرات الإنسانية تم إنشاؤها خصيصاً، بما في ذلك 28 ألفاً و 725 م مسلحا. وبناء على طلبهم، تم نقلهم إلى المناطق الشمالية من البلاد. وقد عاد معظم المدنيين بالفعل إلى منازلهم”. واضاف رودسكوي “اليوم جميع مسلحي داعش الناشطين في الجزء الغربي من اليرموك تم القضاء عليهم، والمنطقة انتقلت الى سيطرة القوات الحكومية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية