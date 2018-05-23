النواب اللبنانيون المنتخبون يتوافدون الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 23 2018 - 11:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مجلس النواب اللبناني الجديد يعقد أول جلسة له برئاسة رئيس السن ميشال المر لانتخاب رئيس للمجلس وهيئة المكتب
تكتل لبنان القوي يؤيد تبني ترشيح الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة ويرشح النائب ايلي الفرزلي لنيابة رئاسة مجلس النواب
طائرات الاحتلال تستهدف موقعا للشرطة البحرية داخل ميناء غزة وموقعا للمقاومة قرب المقبرة الشرقية شمالي القطاع
هيئة كسر الحصار الفلسطينية: استهداف العدو قوارب كسر الحصار محاولة للتغطية على حصاره لـغزة لـ 11 عامًا
فلسطين المحتلة: مواجهات ليلية بين الفلسطينيين وجنود العدو في مدينة نابلس خلال حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية
إعلام العدو: شبّان فلسطينيون يستهدفون آليات الجيش "الإسرائيلي" بالزجاجات الحارقة شرق قلقيلية
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ينقل جلسات "الكابينيت" إلى مركز تحت الأرض في القدس بسبب خشيته من التوتر في الشمال
السلطات الأنغولية تسحب سفيرها من فلسطين المحتلة عقابًا له لمشاركته في افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة
الخارجية الفرنسية: الأسلوب الذي تتبعه واشنطن مع طهران لن يسهل الحوار بل سيزيد من تأثير المتشددين
الخارجية الأميركية تتراجع عن تصريحات وزيرها مايك بومبيو بشأن سعي واشنطن لتغيير النظام السياسي في إيران
مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعات العدوان السعودي ـ الأميركي في نجران جنوب غرب السعودية
اليمن: قصف جوي وصاروخي مكثف لقوى العدوان السعودي ـ الأميركي على مناطق متفرقة في محافظة صعدة اليمنية
العراق: القضاء العراقي يحكم بإعدام قيادي بارز في تنظيم "داعش" (بلجيكي الأصل) وبروكسل تسعى لتخفيف العقوبة
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يستبعد إعادة الانتخابات ويدعو للتحقق من نتائجها النهائية
منطقة الدراز المحاصرة تغلق المحال التجارية حدادا على أرواح شهداء الفداء في الذكرى الأولى للمجزرة البحرينية
الخارجية الفنزويلية تندد بالعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على الجمهورية وتصفها بـ "الجريمة ضد الإنسانية"
الرئيسان التركي والفنزويلي يؤكدان في اتصال هاتفي بينهما عزمهما تطوير العلاقات بين تركيا وفنزويلا في كافة المجالات
العلاقات الإعلامية في حزب الله تصدر بيانا عن التغريدات والتعليقات الصادرة بخصوص فيلم المخرجة اللبنانية نادين لبكي
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر الشاشة الجمعة عند الساعة 5:30 عصرا
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
النواب اللبنانيون المنتخبون يتوافدون الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس
منذ 24 mins
23 May، 2018
التعليقات
ذات صلة
باريس تنتقد “العقوبات” الاميركية ضد ايران
النائب بزي: الرئيس بري علامة جمع بين اللبنانيين
تراجع أسعار الذهب قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..