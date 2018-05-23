قال ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مُدرَجة في بورصة مصر، ان شركته تخطط لاستثمار ما بين 900 مليون ومليار جنيه (50.1-55.6 مليون دولار) لشراء أراض جديدة في 2018.

وأبلغ شريف عددا محدودا من الصحافيين خلال حفل إفطار نظمته الشركة الليلة قبل الماضية أن «سوديك» ستطرح وحدات مشروع في الساحل الشمالي للبيع في فصل الصيف، على أن تبدأ في تنفيذ المشروع الجديد نهاية العام الحالي أو مطلع 2019. وتأسست «سوديك» عام 1996 وهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط. وتوقع شريف ارتفاع أسعار وحدات الشركة بما بين 10 و15 في المئة خلال هذا العام. وتستهدف الشركة زيادة إيراداتها 70.3 في المئة في 2018 إلى 3.9 مليار جنيه من خلال تسليم 1048 وحدة سكنية.

ومن أكبر مشروعات الشركة «ويست تاون» وهو حي سكني متكامل في مدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع «الجريا» ومشروع «فورتي ويست» ومشروع «البوليغون» ومشروع «قطامية بلازا» ومشروع «أوتوفيل» ومشروع «سيزر» في الساحل الشمالي.

(الدولار يساوي 17.97 جنيه مصري).

المصدر: رويترز