حذرت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة حتى مستوى استثنائي، مشيرة إلى عجز المؤسسات الصحية عن تنفيذ مسؤولياتها.

وقال رئيس “الأونروا” أكيهيرو سيتا في حديث له الثلااث إن “مستشفيات غزة لا تستطيع استقبال جميع الجرحى ما يدفعهم للجوء إلى المراكز الطبية للوكالة”.

وشدد سيتا على أن “الهوة الحالية في تمويل الوكالة تبلغ 246 مليون دولار نتيجة لتقليص واشنطن مساعداتها إليها، وهذه هي الأرقام الاستثنائية”.

وأعلن سيتا عن “وجود مشاكل ملموسة في مجال الرعاية الصحية داخل قطاع غزة”، واضاف أن “الأدوية المطلوبة تصل غزة عن طريق التهريب”.

وانتقد سيتا “عدم سماح السلطات المصرية والإسرائيلية لطائرات تركية بالهبوط في مطاراتها بغية إسعاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين”، وحذر أن “المصابين بأمراض غير معدية وخاصة السرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري يشكلون تحديا بالنسبة للاجئين”.

المصدر: روسيا اليوم