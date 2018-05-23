خاضت قوات موالية للمشير خليفة حفتر الثلاثاء اشتباكات عنيفة حول مدينة درنة في الوقت الذي وقع فيه انفجار سيارة ملغومة، إضافة إلى خطف جندي من نقطة تفتيش في منطقة أخرى بشرق ليبيا.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر ميلاد الزاوي إن “القتال الذي اندلع جنوب غربي درنة كان أعنف قتال منذ أن صعد الجيش الوطني الليبي حملته للسيطرة على درنة”، وأضاف أن “قائدا قُتل كما أصيب جنديان”.

من جهتها، قالت مصادر طبية إن “قوات الجيش الوطني الليبي فقدت نحو 9 رجال كما قُتل 14 من مجلس شورى مجاهدي درنة خلال الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة حول درنة”.

المصدر: روسيا اليوم