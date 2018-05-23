وصف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات “تصرفات السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان بالمنحطة والحقيرة”.

وقال عريقات “إلى متى ستبقى هذه التصرفات الأمريكية المنحطة والحقيرة دون رد عربي وإسلامي يرقى إلى مكانة المسجد الأقصى وعظمة الحرم القدسي الشريف؟”، وتابع أن “تصل الأمور بسفير الرئيس ترامب الى تسلم وقبول صورة مجسم للهيكل المزعوم مكان الحرم القدسي الشريف مع آثار دمار قبة الصخرة والمسجد الأقصى مع هذه الابتسامة يدل على الموافقة والإقرار”.

وأضاف عريقات “إنهم يعتدون على أولى القبلتين ويحولون الصراع فعليا إلى صراع ديني بامتياز”.

تصريحات عريقات جاءت ردا على نشر صور للسفير الأمريكي وهو يتلقى هدية عبارة عن صورة لمجسم الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، وذلك خلال زيارته لمعهد ديني يهودي في القدس.

المصدر: روسيا اليوم