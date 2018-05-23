دعا وفد من البرلمان الاوروبي زار ليبيا الثلاثاء دول الاتحاد الاوروبي الى التحرك بشكل ملموس ازاء هذا البلد.

وقال فابيو كاستالدو في تصريحات باسم الوفد من تونس اثر زيارة لعاصمة ليبيا طرابلس “يرى البرلمان الاوروبي انه من الاهمية المؤكدة ان يتوفر تفاهم مشترك في ليبيا خصوصا انه علينا مواجهة وجود العديد من الفاعلين الاقليميين لكل منهم اجندته الخاصة”.

وأضاف كاستالدو انه “وجه رسالة وحدة لايطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وكافة الفاعلين الاوروبيين الذين لهم تاريخ من النفوذ في البلاد احيانا يكون علينا ان نتعامل مع الفاعلين على الارض لكن لابد من التفكير في الامد البعيد”.

ودعا كاستالدو “دول الاتحاد الاوروبي الى دعم صادق لخطة العمل التي عرضتها الامم المتحدة ولان تنخرط في التزام واضح من اجل احترام دولة القانون والانتقال الديمقراطي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية