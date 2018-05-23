هاجم كلب شارد الثلاثاء طفلين في بلدة الدوير الجنوبية، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وأشارت الوكالة الى انه “بعد أقل من 24 ساعة على تعرض مواطنين لهجوم من كلب مسعور في بلدة ميفدون، هاجم اليوم كلب شارد فتيان في بلدة الدوير الجنوبية واصاب كل من وائل وسام حطيط ( 12 سنة) وعلي احمد صفا (10 سنوات) بجروح”.

واضافت الوكالة انه “تم ادخال الفتى الاول الى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث تلقى اللقاح والعلاج اللازمين وغادرها فيما تلقى الثاني العلاج في المنزل”، وتابعت ان “احد المواطنين تمكن من قتل الكلب الشارد”.