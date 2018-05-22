أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الثلاثاء 22-05-2018

دمشق وريفها

• دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى منطقة الحجر الاسود ومخيم اليرموك جنوب دمشق، بعد تطهيرهما من الإرهابيين، ورفعت علم الجمهورية العربية السورية، وذلك تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقتين.

درعا وريفها

• دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش عند أطراف بلدات “حيط، الشيخ سعد وجلين” في ريف درعا الغربي، وسط قصف متبادل بين الطرفين.

دير الزور وريفها

• عُثر على جثة أحد مسلحي داعش مقتولاً على أيدي مجهولين، داخل أحد منازل بلدة الشغفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها

• داهم مسلحو “قسد” مسجد قرية هيمو غرب مدينة القامشلي، في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، لاعتقال الشُبَّان وسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

• اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري”.

الرقة وريفها

• قُتل شخص وأصيبت امرأة، إثر إطلاق الجيش التركي النار عليهما، في مدينة تل أبيض على الحدود السورية _التركية بريف الرقة الشمالي.

• اعتقلت “قسد” شاباً على حاجز “الكنطري” التابع لها شمالي مدينة الرقة لسوقه إلى “التجنيد الإجباري”.

حلب وريفها

• قُتل مسلّحان من “قسد” إثر إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين، قرب حي الحزاونة في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

• انتشرت فصائل “الجيش الحر” بشكل مكثف في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي، وفرضت “طوقاً امنياً” على مداخل ومخارج البلدة من خلال نصب حواجز الطيارة، وذلك لأسباب مجهولة.

إدلب وريفها

• قُتل أحد مسلَّحي “فيلق الشام” وأُصيب اثنان آخران، إثر إطلاق مسلَّحين مجهولين النار على حاجزٍ تابعٍ لـ “الفيلق”، عند أطراف قرية تلعادة في ريف إدلب الشمالي.

• انفجرت عبوتان ناسفتان، زرعهما مجهولون أمام مبنى ما يسمى بـ “الشرطة الحرة” التابعة للمجموعات المسلحة، في بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي.

• انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، عند مدخل مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، دون أنباء عن إصابات.

حمص وريفها

• عثرت الجهات المختصة على كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة في بلدتي تير معلة والدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

المشهد المحلي

• استلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم من سفير جمهورية العراق سعد محمد رضا، نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة لجمهورية العراق لدى الجمهورية العربية السورية.

• قال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي في كلمة له خلال أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها الحادية والسبعين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن الوزارة نجحت بمنع انتشار الأمراض والأوبئة عبر التشدد بتطبيق الاشتراطات الصحية على المستوى الوطني واتخاذ التدخلات الفورية للتصدي لأي حالة مشتبهة وكانت الإصابات المسجلة بالأمراض السارية فيها ضمن الحدود الطبيعية. وأشار وزير الصحة إلى مواصلة المؤسسات الصحية السورية توفير الخدمات الطبية، كما جدد دعوته لرفع الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب عن سورية والتي تطال المواطنين في صحتهم.

• أكد السفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في كلمة له أمام مؤتمر نزع السلاح المنعقد في جنيف، أن “العدوان الثلاثي الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في نيسان الماضي أكد بما لا يحتمل التأويل استهتار هذه الدول بالقانون الدولي وإيمانهم بمنطق القوة الأحادية في ممارسة العلاقات الدولية”.

• أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي بلبنان في بيان له أنّ “القوى الغربية والاقليمية والعربية التي رعت الإرهاب ومولته تلقت صفعة قوية وهزيمة مدوية وفشلت في تحقيق أهداف مخططاتها العدوانية التي تستهدف سورية من خلال الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري”.

• وجه السفير السوري تمام سليمان الشكر إلى حكومة كوريا الديمقراطية لاهتمامها بمشاركة سورية في معرض الربيع التجاري في بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن المنتجات السورية رغم الحرب التي تشن على سورية لا تزال قادرة على الوصول إلى أقاصي العالم.

المشهد الدولي

• بحث وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، عدداً من القضايا الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العمل في إطار عملية أستانا لإيجاد حل للأزمة في سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

• أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، أن إيران موجودة في سوريا والعراق من خلال مستشارين بدعوة رسمية من حكومتي البلدين، مشيراً إلى أن أميركا غاضبة من إيران لأنها أفشلت المشروع الأميركي في سوريا والعراق والمنطقة. وقال بروجردي إن وزير الخارجية الأميركي تحدث بمنطق الاستخبارات وليس الدبلوماسية، ولا أهمية لكلامه وهو لا يستحق رداً إيرانياً، وأضاف “إذا أرادت أميركا تغيير قواعد اللعبة أكثر فإنها ستتلقى رداً مناسباً من إيران”.

• قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال “علي شمخاني” خلال تصريح له بطهران إن “التواجد الاستشاري الإيراني في سوريا والعراق جاء بدعوة من جانب الحكومتين الشرعتين في كلا البلدين ویهدف الى مكافحة الإرهاب”.

• أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عدم وجود أي أسس قانونية لدى الولايات المتحدة للمطالبة بسحب جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من أراضي سوريا، وقال ما علاقة أمريكا بذلك، هي تقع ما وراء المحيط، ولا تملك أي أسس قانونية لطرح مطالب كهذه.

• أكد القيادي وعضو الأمانة العامة بحزب التجمع الوحدوي التقدمي المصري محمد فياض أن “تطهير الجيش السوري محيط دمشق من التنظيمات الإرهابية يشكل رسالة انتصار قوية تثبت قدرة الدولة السورية وجيشها الباسل في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار لكامل التراب السوري”.

• اعترف قائد “سلاح الجو الإسرائيلي”، “أميكام نوركين”، بإطلاق الدفاعات السورية المضادة للأهداف الجوية أكثر من 100 صاروخ على قاذفاته التي زعم أنها قصفت ليلة 10 أيار قواعد إيرانية في سوريا. وادعى “نوركين” أن جميع الطائرات التي شاركت في هذه العملية الواسعة النطاق في التاريخ ضد القوات الإيرانية، عادت سالمة إلى قواعدها. وأضاف أنّ القوات الإيرانية في سوريا أطلقت 32 صاروخاً على الجولان، وتم اعتراض 4 منها، بينما سقطت الصواريخ الباقية داخل سوريا على حد قوله.

المصدر: الاعلام الحربي