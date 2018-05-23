قال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، إن عنصرا إرهابيا لقي مصرعه في اشتباكات بين مسلحين ووحدات عسكرية غرب البلاد.

وأوضح بلحسن الوسلاتي أن الاشتباكات بدأت ليل الاثنين، مضيفا أن العملية العسكرية متواصلة في جبل سلوم بمدينة القصرين، وسط غرب تونس.

وأكد الوسلاتي، في وقت سابق، أن إصابات مؤكدة لحقت بعناصر مسلحة خلال تبادل إطلاق النار، بينما لم تحدث إصابات في صفوف الجيش.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية بأن المسلح الذي تم القضاء عليه في جبل السلوم، هو حمدي بن محمد الطاهر الطرابلسي، من مواليد 1986.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن المسلح التحق بمجموعة “جند الخلافة” بجبل المغيلة منذ عام 2015، مضيفة أنه تم العثور بحوزته على حقيبة ظهر تحتوي على مؤونة ومنظار نهاري و5 خراطيش عيار 7.62 مم.

المصدر: وكالات